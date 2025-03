Lapresse.it - Davide Lacerenza ai domiciliari a Milano, il titolare della Gintoneria saluta dalla finestra

Leggi su Lapresse.it

si trova agli arresti, ma non ha perso il suo spirito allegro.chiusa del suo appartamento al piano terra, nei pressistazione Centrale di, manda baci ai numerosi fan che accorrono perrlo, lasciando biglietti affissi ai vetri. Nel giorno in cui il Questore di, Bruno Megale, ha revocato la licenza per la suadi via Napo Torriani – locale al centro di un’inchiestaProcura – alcuni gli scrivono parole di incoraggiamento, come chi lo invita a non arrendersi, perché “Asenza di te piove sempre”. Su un altro biglietto, scritto a mano su un foglio di quaderno a righe, si legge: “Daddy, ci manchi, sei stato il miglior cavallo. Vai, vero king di”. Il via vai di supporter è continuo: qualcuno bussa ai vetri e gli chiede di aprire le finestre per stringergli la mano.