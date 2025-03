Biccy.it - “Davide Garufi è morto, me lo ha detto il suo ragazzo”

Leggi su Biccy.it

si sarebbe tolto la vita. A darne la conferma è stato il suotramite StopRoby, un influencer di TikTok che via social lo ha comunicato. “Mi è arrivata notizia (e mi è stata confermata dal suo) chesi è tolto la vita“.e StopRoby hanno spesso litigato su TikTok e il secondo in più occasioni lo ha preso in giro. Nonostante tutto ha così scritto: “Sono sconvolto da questa notizia e il mio cervello ancora non connette e pensa sia tutto falso, ma è la verità. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e i suoi cari, che posso solo immaginare il dolore che stanno attraversando. Nonostante il nostro amore e odio ed anche se non ci sentivamo da più di un annetto resterai per sempre una delle persone che ha reso il 2022 l’anno migliore a migliaia di persone (compreso me) strappandoci risate e tanta felicità.