Ilfattoquotidiano.it - Davide Bellomo, il deputato leghista passa a Forza Italia: il gruppo azzurro ora sale a cinquanta parlamentari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Illascia ilparlamentare della Lega perre a. Lo ha annunciato in Aula durante la seduta di venerdì il vicepresidente della Camera Sergio Costa., avvocato penalista 55enne, è membro della Commissione Giustizia: già consigliere regionale in Puglia, è stato eletto nel collegio uninominale di Bari. “Da oggientra nella grande famiglia di. Con il suo arrivo cresce la compagine azzurra alla Camera dei Deputati dove oraè rappresentata da(la Lega scende invece a 65, ndr). Benvenuto,!”, lo festeggia sui social il segretario del partito Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.“Accogliamo con entusiasmo neldidella Camera dei deputati il collegale cui qualità umane e professionali sono apprezzate da tutti”, scrive in una nota il capoa Montecitorio Paolo Barelli.