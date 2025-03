Movieplayer.it - David Lynch: prima di morire stava preparando un progetto con Naomi Watts e Laura Dern

Leggi su Movieplayer.it

ha rivelato che,diera pronto a tornare al lavoro con unche la vedeva protagonista al fianco di. Nei giorni che hanno preceduto la morte,lavorando a un nuovoche avrebbe avuto come protagoniste. A confermarlo è stata la stessadurante un'intervista al Los Angeles Times in cui ha rivelato che lei eerano pronte a collaborare di nuovo con il regista a fine novembre 2024. "Abbiamo fatto un pranzo meraviglioso a casa sua", ha detto l'attrice. "Sapevo che nonbene, ma era di ottimo umore. Voleva tornare al lavoro:e io lo abbiamo incoraggiato dicendogli, 'Puoi farcela! Potresti lavorare dalla roulotte'. Non aveva, .