David Lynch | Naomi Watts rivela che era pronto per tornare al lavoro

che era “peral”Più di 23 anni dopo aver recitato perin Mulholland Drive,era pronta a lavorare ancora una volta come musa dell’autore. È quanto affermato dalla stessa attrice, che – dopo a seguito della morte di, avvenuta a gennaio all’età di 78 anni – ha ora raccontato di aver visto per l’ultima volta il creatore di Twin Peaks durante un pranzo a fine novembre insieme anche alla collega Laura Dern.“Abbiamo avuto un bellissimo pranzo a casa sua”, ha raccontato l’attrice al Los Angeles Times. “Sapevo che non stava bene, ma era di ottimo umore. Volevaa lavorare – Laura e io gli abbiamo detto: ‘Puoi farlo! Puoi lavorare dalla roulotte’. Non era affatto sconfitto. Potevo vedere lo spirito creativo vivo in lui”.