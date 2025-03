Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita regala ai fan del MCU il momento più divertente di Kingpin

Ildel MCU potrebbe aver avuto il suopiùa metà dell’episodio di questa settimana di. Fin dall’inizio è stato chiaro che Wilson Fisk riesce a malapena a mantenere la sua maschera di civiltà come sindaco di New York City, ma ascoltare un coro di bambini che cantano svogliatamente il singolo del 1985 “We Built This City” degli Starship lo ha portato più vicino al limite di quanto abbiamo visto finora. Vincent D’Onofrio ha interpretato ilperfettamente, con un sorriso storto e dita nervose. Questo episodio ha avuto molti momenti importanti da discutere, ma ciò non ha impedito ai fan sui social media di fermarsi ad apprezzare questo imbarazzante ritratto del loro cattivo preferito.Attenzione, seguono spoiler per l’episodio 4 di!L’episodio 4 di, intitolato “Sic Semper Systema”, vede Fisk spingere un ambizioso programma per rinnovare l’infrastruttura di New York City e affrontare alcuni enormi progetti di costruzione.