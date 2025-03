Oasport.it - Daniil Medvedev alla deriva: crisi senza fine, netta sconfitta con Munar a Miami

Nuova controprestazione per il russo, testa di serie numero 7, eliminato dallo spagnolo Jaumenel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di: sul cemento outdoor della Florida l’iberico si impone con un netto 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco.Nel primo set si capisce subito l’andazzo del match, con il russo che già nel secondo game deve risalire dal 15-40. L’equilibrio dura fino al 2-2, poi lo spagnolo domina il resto della frazione, con un parziale di 16 punti a 5 che gli frutta due break, a quindici ed a trenta, rispettivamente nel sesto e nell’ottavo gioco, e che portaconclusione della partita sul 6-2 in 35 minuti.Nella seconda frazione il momento della svolta arriva al quarto game, quandosi trova ancora una volta sotto 15-40 edseconda occasione capitola, con lo spagnolo che scappa sul 3-1.