Lapresse.it - Dandy lascia “Amici”, il serale dal 22 marzo

A un passo della prima puntata deldidi Maria De Filippi si infrange il sogno di. Il ballerino fermato da un problema fisco non potrà andare avanti e mostrare il suo talento. L’annuncio è arrivato giovedì 20durante il daytime del pomeriggio in onda su Canale 5. “Non sto capendo niente, come è possibile?”, ha detto in lacrime leggendo la comunicazione della produzione che lo obbligava are il talent show., i ringraziamenti, ballerino di hip hop, prima di andare via ha voluto comunque ringraziare i suoi compagni e tutte le persone che gli sono state accanto nel suo percorso ad “”: “Volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qua, tutto lo staff. Autori, redazione, produzione, fonici, costumisti, sartoria. Chi ci guarda, chi ci dice di fare il cambio batterie, chi ci controlla 24 ore su 24.