Dancing against racism | un cortometraggio per superare i pregiudizi

Un messaggio di speranza e di cambiamento, che invita ae a costruire una società più giusta e solidale. E’ tutto questo “” ilrealizzato dall’associazione Humans in collaborazione con Antinoo Arcigay Napoli e Discovery Queer, con il supporto del Parco Archeologico di Pompei e della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Il progetto, nato da un’idea di Antonello Sannino, con la regia di Francesca Saccenti e direzione artistica di Danilo Di Leo, è stato realizzato in occasione della Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della presidenza del Consiglio dei Ministri. “” è un progetto che ha coinvolto due ballerini della Scuola di Ballo del San Carlo, Thouen Mansi e Giada Varone oltre ad alcune famiglie beneficiarie dei progetti SAI del Comune di Caivano, in un percorso di workshop intensivi dedicati alla danza, alla recitazione e alla drammaturgia.