Damiano David: sold out anche la data del 7 ottobre a Milano

– A una settimana dall’annuncio delladi uscita del suo primo album solista, “FUNNY little FEARS”, previsto per il 16 maggio,ha dato ai fan un assaggio dei brani che andranno a comporre il suo progetto discografico. In un affollato e iconico El Rey Theatre di Los Angeles, infatti, lo scorso martedìha tenuto un esclusivo showcase in cui ha presentato dal vivo alcuni brani inediti di “FUNNY little FEARS”, insieme ai singoli “Next Summer” e “Born With A Broken Heart” e alla cover del brano di Miley Cyrus e Mark Ronson “Nothing Breaks Like a Heart”.L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è già disponibile in pre-order. Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer”, con cuisi è esibito in un’emozionante versione live al Jimmy Kimmel Live.