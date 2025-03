Gqitalia.it - Damiano David ha scelto di brillare sul palco del Jimmy Kimmel Live

Leggi su Gqitalia.it

Anche se mancano ancora un paio di mesi all’uscita del suo disco,non si tira di certo indietro quando si tratta di salire su une cantare le sue hit. In attesa della pubblicazione di Funny Little Fears, il cantante romano è stato ospite diper cantare uno dei suoi singoli, Next Summer, una struggente ballad sulla fine di una relazione in cuicanta: «Call me when he breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting here». Quel tipo di roba che piace a tutti noi ragazzi un po’ eternamente tristi. Ma mentre il testo della sua hit raccontava di amori finiti, il look didiceva ben altro. Anzi, brillava.Randy Holmes/Getty ImagesIl cantante dei Måneskin (sì, la band formalmente esiste ancora) indossava un look custom Amiri composto da un gilet decorato con piccolissime righe verticali che caratterizzavano anche i pantaloni abbinati.