Juventusnews24.com - Damascelli lo ammette: «Motta aspetta soltanto di essere cacciato. Posso confermare che la Juventus ha fatto una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, giornalista, lo ha rivelato sul futuro di Thiago: l’italo-brasiliano è sempre più appeso a un filo alla JuveIntervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Tonyhaluce sul futuro di Thiago. L’allenatore italo-brasiliano della Juvesolo die i bianconeri si stanno già preparando a inaugurare un nuovo ciclo in panchina. Ecco le sue parole.PAROLE – «Voglio vedere con che faccia Giuntoli e Thiagosi potranno guardare negli occhi. Perché lo confermo: i contatti con altri allenatori ci sono stati; non solo con Mancini. Come minimopotrebbe mettergli le mani addosso.di. Questo secondo me è lo stato dell’, anzi ‘mal’. Ma non c’è più nulla da sorprendersi a Torino».