Dall’Asia al Nord Africa il 2024 è stato l’anno nero dei migranti con ben 8 938 vittime delle rotte migratorie

al, ildei. Sono almeno 8.938 le persone che hanno perso la vita lungo lenelappena concluso, rendendolopiù letale mai registrato, secondo i nuovi dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Il bilancio del, dice l’OIM, “conferma una tragica tendenza degli ultimi cinque anni, caratterizzati da un aumento annualemorti. Il numero di decessi registrati lo scorso anno supera il precedente record del 2023, quando furono documentate 8.747 morti tra i.“La tragedia del crescente numero di morti tra ia livello globale è inaccettabile e prevenibile. Dietro ogni numero c’è un essere umano, qualcuno per cui questa perdita è devastante”, ha dichiarato Ugochi Daniels, Vice Direttrice Generale per le Operazioni dell’OIM: “L’aumentomorti in tante regioni del mondo dimostra la necessità di una risposta internazionale e olistica che possa prevenire ulteriori tragiche perdite di vite umane”.