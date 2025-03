Cityrumors.it - Dall’Antartide all’Italia, la missione è finita: cosa è stato scoperto

La rompighiaccio ‘Laura Bassi’ è attesa nelle prossime settimane in Italia dopo tre mesi trascorsi in Antartide. Ecco il motivo di questo viaggioL’Italia continua ad essere protagonista di missioni in giro per il mondo. Il tour dell’Amerigo Vespucci è terminato ormai da qualche settimana anche se la nave sta proseguendo il suo viaggio nel nostro Paese. Nei prossimi giorni è attesa a Ravenna anche la Laura Bassi, conosciuta da tutti come la rompighiaccio. Parliamo della nave che in questi tre mesi è stata in Antartide per studiare il ghiaccio più antico del mondo., la(Ansa) – cityrumors.itIl 16 aprile l’imbarcazione è attesa in Italia e poi andrà in Germania per effettuare l’analisi sul ghiaccio recuperato in Antartide. Un qualdi davvero storico visto che si tratta di campioni di un milioni e mezzo di anni fa.