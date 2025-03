Liberoquotidiano.it - "Dalla Ue ok agli hub per i rimpatri in Paesi terzi": Migranti, il trionfo di Meloni

Oggi a Bruxelles la seconda e ultima giornata del Consiglio europeo. I leader dei 27membri della Ue, ieri, hanno discusso, tra l'altro di riarmo, Ucraina e. Su questo tema e la correlata questione dei, la premier Giorgiaha spiegato che il Consiglio europeo ha dato il via liberahub neiper processare le richieste di asilo, quindi qualcosa che segue il lavoro che l'Italia ha avviato con il protocollo Albania. Sulla difesa comune,ha spiegato che l'Unione europea ha già strumenti di finanziamento, come InvestEU, e che non servono Eurobond. Sull'Ucraina, l'Europa procede compatta, a eccezione dell'Ungheria, sul pieno sostegno politico e militare a Kiev. "Per pace giusta e duratura servono garanzie di sicurezza", ha ribadito la premier.