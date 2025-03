Ilrestodelcarlino.it - Dalla ’Solitudine’ a ’Cella 28’. Il podio del Giardino dei Versi

Antonella Buonafede (con “Solitudine”), Riccardo Modestino (con “L’inventore dei sorrisi”) e Maurizio Olivari (con “Cella 28”) sono i vincitori, tra le poesie e la narrativa, della 2ª edizione dell’iniziativa “Ildei” organizzata da Mattia Viviani con la collaborazione di Vincenzo Russo. I nomi sono stati svelati nella serata condotta da Maurizio Olivari, nel locale “Alda Mattia”. Sono stati elencati tutti i titoli e autori, diche hanno declamato i propri componimenti ine sintetizzato l’oggetto di quelli in prosa. L’editore di Portomaggiore Marco Pasini ed il notaio Alessandro Mistri, rappresentante de il Gruppo dei 10, hanno attribuito dei riconoscimenti speciali alle opere in lingua estera (“Una vita da Bar” di Yudisleydis Gonzales Martinez, “Ogni dì una lotta” di Ivan Plivelic, “Riflessione” di Etleva Toro) ed in dialetto (“Pienzeme” di Vincenzo Maestoso, “Le mie serenate” di Francesco Russo, “E a ca con la banadizion” di Giovanni Battista).