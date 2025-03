Spazionapoli.it - Dalla Premier al Napoli: Manna tenta il super colpo, retroscena pazzesco

Leggi su Spazionapoli.it

ha provato ilLeague: svelato iltivo a sorpresa del ds azzurro per una stellina del campionato inglese.Le voci di calciomercato iniziano ad impazzare quando oramai siamo giunti al rush finale del campionato. Anche il, così, sta iniziando a programmare le sue mosse per un calciomercato estivo che si preannuncia molto movimentato.Le prime voci in ambito azzurro hanno riguardato il reparto difensivo: sembra infatti chiusa la trattativa per l’arrivo di Marianucci dall’Empoli. Potrebbe però arrivare anche un altro centrale e i recenti rumors vedono in cima i nomi di Beukema e Solet. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” svela anche un’altra pista illustreLeague.e iltivo per Huijsen: svelato tuttoIl quotidiano conferma infatti i rumors emersi ieri riguardo Dean Huijsen, centrale cheaveva scoperto ai tempi della Next Gen della Juventus.