Dalla 'luce' di Nanni alle dimore. Il Fai porta la primavera in città

Tornano domani e domenica le Giornate Fai di. L’evento è dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e Bologna vi partecipa con l’apertura di 4 siti. In via Santo Stefano 94, si può visitare in un affascinante palazzo del ‘700, il Museo Virgola, visitabile solo per iscritti al Fai, fondato dal maestro Mario, scrittoredellaluce e fondatore della marioscolè. È uno spazio polifunzionale che funge da studio e residenza dell’artista e che mescola elementi architettonici classici con accenti moderni. All’interno si trovano sculture, installazioni, fotografie e oggetti di originale interpretazione di. I visitatori si immergeranno nel concetto di ’meta luce’: uno stato metafisico in cui la luce trascende i suoi limiti fisici per diventare arte di se stessa.