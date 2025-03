Lecceprima.it - Dalla Finlandia alla Puglia, "La pianta magica" arriva nelle librerie italiane

Leggi su Lecceprima.it

Chi l’ha detto che tutte le piante devono per forza crescere? Magari qualcuna cresce per restare piccola, così come altre crescono per diventare grandi. AnimaMundi pubblica per la prima volta in Italia l’albo illustrato “La” (titolo originale Taikurinkukka) di Marika Maijala, nella.