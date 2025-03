Dayitalianews.com - Dalila Di Lazzaro sulla sentenza storica della Corte Costituzionale: “Ho lottato per adottare da single”

Leggi su Dayitalianews.com

“Hoanni perda: meglio tardi che mai”“Oggi piango perché non ho quello che avrei voluto avere: dare la possibilità ad un bambino straniero di avere una famiglia. Allo stesso tempo oggi il mio cuore ride perché finalmente anche in Italia questa mia battaglia ha avuto un compimento”.Lo ha detto all’AnsaDi, commentando la notiziache permetterà anche alle persone singole diminori stranieri in situazione di abbandono.Le parole diDi“L’importante è esserci arrivati: meglio tardi che mai”, ha spiegato l’attrice ricordando di essersi battuta “corpo e anima” per questa battaglia, intrapresa dopo la morte, nel 1991, di suo figlio Christian, in un incidente stradale.“Ormai sono passati 40 anni da quando ho intrapreso la mia battaglia: andavo negli Stati Uniti e vedevo che lì c’erano tante persone che questo diritto dilo avevano, era semplicemente il diritto di potere dare conforto a dei bimbi abbandonati.