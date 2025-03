Agrigentonotizie.it - Dal successo planetario di "Despacito" allo show al Mia Garden: Luis Fonsi ospite ad Agrigento

Leggi su Agrigentonotizie.it

Giovedì 31 luglio il Mia, la discoteca in viale Cannatello tra Villaggio Mosè e San Leone,rà, uno degli artisti più attesi della stagione 2025 che promette tantissimi ospiti internazionali. Per lui sarà la prima volta in Sicilia. Nel 2017 ha raggiunto il