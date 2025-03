Ilgiorno.it - Dal rock al rap, un poker di giovani talenti musicali all'Hard Rock Cafe di Milano

, 21 marzo 2025 - Quattroemergenti della musica italiana, per un viaggio sonoro che si muoverà tra il pop e il folk, ile l'elettronica. Un'unica serata in cui scoprire il parco artisti della nuova etichetta discografica AltaVibe Music, fondata da Lorenzo Cazzaniga, Gianluca Rossi e Samuele Gozzo per promuovere e valorizzare la nuova ondata di creatività e passione musicale. E' l'evento che si terrà domenica 23 marzo dalle 20.30 all'di via Dante: uno speciale showcase che vedrà esibirsi ben 4 talentuosi cantautori e rapper, con tutta la loro energia. A proporsi dal vivo sarà la cantautrice Alis Ray, origini parmigiane ma milanese d'adozione: con i suoi brani esplora temi come l'autoconsapevolezza e il cammino interiore di conoscenza di sé. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo album intitolasto "Fuori dai sogni" e si è esibita al concerto di Vasco Rossi.