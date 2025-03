Ilfattoquotidiano.it - Dal Nobel alle prime dieci sperimentazioni contro Parkinson e tumori con le cellule staminali pluripotenti indotte

A 12 anni dal premioper la Medicina per gli studi sulle, arrivano risultati considerati molto incoraggianti dcliniche che in Giappone usano terapie cellulari a base diIpsc (ottenute facendo tornare ‘bambine’ leadulte)malattie come, degenerazione maculare,, difetti della cartilagine e della cornea. Ed è proprio uno dei due premiati, Shinya Yamanaka (l’altro era il britannico John Gurdon), padre delle Ipsc e indiscusso pioniere della riprogrammazione cellulare, a parlarne in occasione della lectio magistralis tenuta all’Università Statale di Milano nella giornata di apertura del Milan Longevity Summit.Yamanaka si divide oggi tra l’Università di San Francisco e quella di Kyoto, dove cinque anni fa ha dato vita al centro per la ricerca e le applicazioni delle(Cira) con l’obiettivo di “portare questa tecnologia ai pazienti il più velocemente possibile”, ha spiegato.