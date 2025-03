Fanpage.it - Dal 31 marzo tutte le aziende devono assicurarsi contro le catastrofi naturali: cosa cambia

Leggi su Fanpage.it

Dal 31le imprese con sede operativa in Italia dovranno stipulare una polizza assicurativa per proteggersi da terremoti, alluvioni e altre calamità. L'obbligo, introdotto per limitare i costi pubblici e garantire risarcimenti più rapidi, solleva però diverse problematiche, tra costi elevati e assenza di sanzioni per chi non si adegua.