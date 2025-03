Ilgiorno.it - Dai prodotti locali alle gite in bici. Il weekend è all’insegna del green

Leggi su Ilgiorno.it

Inizia il conto alla rovescia per "Abbiate: il bello di vivere", manifestazione eco sostenibile di Abbiategrasso e nuova veste della tradizionale Fiera di Marzo. La Kermesse a entrata gratuita si terrà nele sarà inaugurata domani9.30, all’Auditorium dello Spazio Fiera con una cerimonia cui parteciperanno il sindaco Cesare Nai e Valter Bertani, vicepresidente di Cittaslow e assessore alla Tutela del Paesaggio e dell’ambiente, Attività Produttive e Manifestazioni Fieristiche. Varie le zone cittadine interessate dall’evento. La principale sarà il Quartiere Fiera aperto, in entrambe le giornate, d9.3019.30 mentre, gli eventi collaterali si terranno nelle vie di Abbiategrasso, in piazza Marconi, piazza Castello e l’ex convento dell’Annunciata, in via Pontida.