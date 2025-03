Ilrestodelcarlino.it - Da Zelig al Pac l’irrefrenabile comicità di Carolina

Daal Pac di Pesaro: la comicaVicentini domani alle ore 21 sarà sul palcoscenico dello spazio teatrale di Paola Galassi e Giampiero Solari, in via Ciro Menotti 1 a Pesaro, con una stand up comedy dall’energia contagiosa.Vicentini è di origine argentina e nello spettacolo “Depende”, con la regia di Paola Galassi e Giampiero Solari, racconta allo spettatore la distanza culturale tra “i due mondi“. Della serie spunti minimi, massimo effetto. Si passa dal sorriso alla risata grassa in un nano secondo: da far invidia ai tempi da pit stop del team Ferrari. Senza spoilerare troppo lo spettacolo chiediamo alla regista Galassi, qualche curiosità: "– dice la drammaturga – è arrivata in Italia a vent’anni. Barista di professione, moglie di un campione di motocross, è mamma di tre figli.