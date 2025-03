Bergamonews.it - Da venerdì sera torna la pioggia: precipitazioni in peggioramento nel weekend

Tra oggi e il fine settimana è previsto un nuovosulla nostra regione con cieli spesso nuvolosi e piogge sparse possibili su tutti i settori. Le previsioni del tempo a cura di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.21 marzo 2025Tempo Previsto: Nel primo mattino cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori.Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità da sud verso nord con passaggio a cielo nuvoloso o coperto sull’intera regione.Inta possibili debolisul settore occidentale.Temperature: Minime comprese tra 3 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 13°C.Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da sud-est.Sabato 22 marzo 2025Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto con piogge deboli/moderate possibili su tutti i settori ed alternate da pause asciutte.