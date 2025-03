Liberoquotidiano.it - Da Valdisseri alla moglie di Vanzina: le infamità dei vigliacchi social

Lo diceva Albert Einstein: «L'intelligenza ha un limite, la stupidità no». Carlo Maria Cipolla ci aveva scritto addirittura un saggio, “Le leggi fondamentali della stupidità umana”, dove spiega che «qualsiasi stima numerica (sul numero degli stupidi, ndr) risulterebbe una sottostima». Sia il fisico tedesco che lo studioso italiano ci avevano visto lungo. Prova ulteriore è l'infinito numero di stupidi che dilaga sui. Gente che non trova di meglio da fare che insultare, prendere in giro persone fragili e, di più, ferire persone già costrette a convivere con dolori indelebili. Naturalmente celandosi dietro l'anonimato. In questi giorni, gli stupidi deihanno preso di mira Federica Burger, l'85ennedel regista Enrico, vittima della classica “truffa del carabiniere”, e i genitori di Francesco Valdiserri, 19enne investito e ucciso il 20 ottobre del 2022 mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo, a Roma.