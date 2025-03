Ilpiacenza.it - Da New Orleans ai giorni nostri, un viaggio nella storia del jazz con il Manina Syoufi Quintet

Leggi su Ilpiacenza.it

Si conclude con un evento speciale la rassegna "Ilal Centro", che per tre domeniche ha trasformato uno spazio non convenzionale in un palcoscenico d’eccezione, avvicinando un pubblico sempre più ampio al fascino del.Domenica 23 marzo alle ore 17,30, alla piazzetta centrale del Centro.