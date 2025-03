Justcalcio.com - Da Gea innamorato della Fiorentina: “Era un amore a prima vista”

2025-03-19 19:28:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!David Di Gea I compagni di Dazn sono stati sinceri riguardo alla sua firma per la. “Volevo giocare nel serio e da quando ho appreso che laaveva interesse per me era Un. È un club che mi piace molto e sono molto felice. Il trattamento del club e i fan sono fenomenali. La città è meravigliosa, è poco ma molto bella “commenta l’esportatore di Atlético de Madrid, aggiungendo che Marcos Alonso è molto colpasua firma per il club italiano: “Stavo parlando con lui e mi ha parlato molto bene del club,città, dei fan . Sono venuto qui per cercare di aiutare la squadra ed essere un esempio per i giovani”. I fan restituiscono l’ed è diventato un idolo in Artemio Franchi. Di GEA per un rigore nella partita contro AC MilanoÈ arrivato alla squadra Florentino dopo essere stato un anno senza una squadra.