Da famoso a clochard muore in solitudine | la triste storia del noto campione

Marileno Fusetti è morto, la storia dell'ex calciatore divenuto clochard. Marileno Fusetti, ex calciatore che militò nella Juventus negli anni '70, è morto in solitudine all'ospedale Mauriziano di Torino. Dal 19 febbraio, data della sua scomparsa, nessuno si è presentato per reclamare il corpo e la sua salma. Marileno Fusetti è morto all'età di 73 anni: negli ultimi anni aveva vissuto in condizione di povertà estrema e aveva occupato abusivamente con altri senzatetto alcune case a Torino.