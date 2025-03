Unlimitednews.it - Da Barilla packaging sostenibile e gestione responsabile dell’acqua

Leggi su Unlimitednews.it

PARMA (ITALPRESS) – Il Gruppocontinua migliorare i processi tecnologici contribuendo al benessere del Pianeta. In occasione della Giornata internazionale delle foreste e della Giornata mondiale, l’azienda rinnova il suo impegno a lungo termine per la tutela dell’ambiente.guarda alla sostenibilità in ogni aspetto: dalle filiere produttive al, fino alladelle risorse naturali. Il tutto con l’obiettivo di offrire prodotti di alta qualità a basso impatto ambientale. Uno degli esempi più tangibili della filosofiadiè la sua attenzione per il. Le confezioni di Pastasono progettate per garantire sicurezza e qualità degli alimenti, riducendo al contempo lo spreco di cibo e impatto ambientale. L’azienda utilizza ogni anno quasi 160.