Curling Mondiali femminili | Italia sconfitta anche da Corea del Sud e Canada azzurre eliminate

Serviva più che un miracolo per continuare a sperare nei playoff, ma non è arrivato: l’, infatti, ha persole ultime due partite aidiin corso a Uijeongbu, indel Sud. La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, si era presentata all’ultima giornata con il bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte. La speranza di tenere viva una porticina per i quarti di finale (raggiungibili chiudendo tra la terza e la sesta posizione, mentre le prime due sono andate direttamente in semifinale) è venuta definitivamente meno dopo lacontro le padrone di casa dellaper 6-2.Nel corso della mattinatana, poi, la definitiva pietra tombale che ha chiuso il percorso dell’, ovvero laper 9-2 contro il