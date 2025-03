Game-experience.it - Cronos: The New Dawn, Bloober Team condivide nuove informazioni sul gioco

E se la fine del mondo fosse arrivata negli anni ’80? La risposta rimane un mistero, maha deciso di offrire un’anteprima del primo episodio del diario dello sviluppatore di: The New.Presentato durante il Future Games Show della Game Developers Conference di quest’anno, questo elettrizzante video “dietro le quinte” ripercorre la realizzazione della nuova esperienza survival horror di. Preparati a scoprire alcuni dei segreti nascosti in questa rappresentazione post-apocalittica della Polonia degli anni ’80.Nell’ottobre 2024,, il gruppo di menti geniali a cui dobbiamo Layers of Fear, The Medium, Observer e il remake di SILENT HILL 2, ha rivelato il suo nuovohorror,: The New. Quest’avventura survival horror ad alta tensione vede il giocatore svelare i misteri di una narrativa distorta e frammentata, incentrata sui viaggi nel tempo, il tutto accompagnato da un conflitto mortale con nemici devastanti e implacabili.