Ravennatoday.it - Crolla parte di terreno vicino alla chiusa sul Lamone: "L'area è stata messa in sicurezza"

Le piogge delle scorse settimane hanno lasciato alcune conseguenze sul territorio faentino, tra cui un cedimento in viadi Errano, lato via Sarna, delaccanto al manufatto in cemento armato dellastessa. A comunicarlo è una nota dell'Unione dei Comuni. "Non appena ricevuta.