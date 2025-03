Dilei.it - Crocus, dove piantare i bulbi, quando fioriscono e cosa fare dopo

Sono tantissime le piantine che possiamo scegliere per vivacizzare il giardino o il terrazzo, o più in generale che possiamo coltivare anche in vaso, con le dovute precauzioni e attenzioni: ilrientra tra queste. Il fiore che anticipa la primavera, che fiorisce persino sulla neve, è uno dei più belli, ma non solo: conosciuto con il nome di zafferano selvatico, in realtà la pianta che produce una delle spezie più costose, con cui cucinare tanti manicaretti, è laSativus. Prima di vederee comedi, vediamo cos’è la pianta, quali sono le cure che richiede e le sue peculiarità., cos’è e le caratteristicheIl nomederiva dal termine greco kroke, ovvero filamento. Per chi desidera una fioritura anticipata e per chi sogna un giardino colorato e vivace, ecco che isono perfetti da