Crisi St Roma batte un colpo | il governo convoca i sindacati

Agrate Brianza, 21 marzo 2025 – Svolta nellaSt, il: l’incontro è stato fissato per il 3 aprile a, ad attendere Fim, Fiom e Uil ci saranno i ministri Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze). Dopo tre mesi d’anticamera la situazione si sblocca: i metalmeccanici avevano minacciato “una grande manifestazione sotto al Mimit”, se il tavolo non fosse stato messo in calendario. Al centro dell’agenda, la temuta sforbiciata al personale, dopo l’annuncio della multinazionale di un piano di taglio dei costi, e le prospettive del colosso dei semiconduttori che in Brianza dà lavoro a 5.300 persone (13.200 in Italia). Prima di arrivare nella capitale, però, azienda esi ritroveranno faccia a faccia in Regione Lombardia giovedì 27 marzo.