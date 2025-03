Quifinanza.it - Crisi delle uova, Usa chiamano Italia ma la produzione è in affanno

Mentre negli Stati Uniti una confezione da dodiciha toccato gli otto dollari, spinta dalla recrudescenza dell’influenza aviaria e dal nervosismo del mercato, Washington ha avviato una vera e propria offensiva diplomatica per cercare forniture in Europa. Tra i paesi contattati figura anche l’, dove però gli allevamenti faticano a garantire l’autosufficienza nazionale. Il Veneto, regione chiave del comparto avicolo, ha ricevuto numerose sollecitazioni, ma ha risposto di non essere in grado di soddisfare richieste internazionali.Usa, la fiammata dei costie la pressione politicaNegli Stai Uniti, nel giro di un anno, il cartellino del prezzoha fatto un salto acrobatico: da due a oltre otto dollari per una dozzina. Non una bolla speculativa, ma il risultato di un mix indigesto tra virus aviari, catene logistiche sfilacciate e una politica agricola che arranca.