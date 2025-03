Ilnapolista.it - Coventry è la “faccia tenera di una dittatura”: il Telegraph fa giustizia del buonismo sulla donna a capo del Cio

Leggi su Ilnapolista.it

Ilfadell’assurdoche circonda l’elezione di Kirstyalla guida del Cio il Comitato olimpico internazionale. La primadella storia del Cio. Ma anche lahanno i loro lati oscuri. È lei la nuova presidente del Comitato Olimpico internazionale, ministra dello sport dello Zimbabwe, ex nuotatrice medaglia d’oro ad Atene 2004 e a Pechino 2008. E proprio di ritorno da Pechino, venne definita «la nostra ragazza d’oro». Fu Robert Mugabe a parlare così di lei, ex presidente dello Zimbabwe che ildefinisce “tiranno assassino che ha governato per 37 anni“. Era, di fatto, la candidata del presidente uscente il putiniano Thomas Bach.“Ha assunto la carica più potente nello sport globale. Dopo tutto, la sua ascesa alla presidenza del Comitato Olimpico Internazionale è stata preceduta da quasi sette anni come ministro dello sport nel governo di Emmerson Mnangagwa, leader del partito Zanu-PF e successore scelto personalmente da Mugabe.