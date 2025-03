Internews24.com - Cosmi sicuro: «C’è una follia generale sull’Inter. Acerbi? Ecco cosa penso di lui»

di Redazione, l’allenatore ha parlato dell’Inter e ha espresso un pensiero sul difensore nerazzurro Francesco: le sue dichiarazioniDurante un’intervista a Radio Lega Serie A, l’allenatore Serseha discusso della situazione dell’Inter ed esaminato il momento di Francesco, sottolineando che il difensore ha una grande rilevanza sia nel club nerazzurro che nella Nazionale.LE PAROLE DI– «L’Italia ha dei difensori che hanno grandi qualità ma c’è un enorme problema: sono tutti mancini. E quando ne hai tanti ti basi solo sulla forza individuale. Però nel posizionamento, nella distribuzione della palla, tranne nel caso di Di Lorenzo, la palla capita sempre su un sinistro diciamo, che non è il massimo. Io dico la mia in merito: in questa situazioneè il più forte di tutti.