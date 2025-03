Gamberorosso.it - Così un panino statunitense ha conquistato un piccolo comune campano. Storie e leggende sulla Cistecca

Leggi su Gamberorosso.it

A Philadelphia, quasi due milioni di abitanti, il ragazzo che si affaccia al bancone chiede strascicando un «cheesesteak», a Monte di Procida, poco più di undicimila abitanti, un altro con una forte cadenza napoletana ordina «una» col pane nel cotto, grazie. Le due città distano, in linea d’aria, quasi 8mila chilometri eppure nel Novecento hanno condiviso un pezzo importante di storia. Italiana. Dal promontorio dei Campi Flegrei, la parte più estrema della penisola flegrea, come da altre parti d'Italia, all'inizio del secolo scorso decine e decine di italiani hanno lasciato le loro case per tentare la fortuna dall'altra parte del mondo. Fra il 1880 e il 1915 approdano negli Stati Uniti quattro milioni di italiani, su nove milioni circa di emigranti che scelsero di attraversare l'Oceano verso le Americhe.