Cos'è l'autismo e come si diagnostica? Il caso di Bella Ramsey che lo ha scoperto sul set di The Last of Us

, o disturbo dello spettro autistico (ASD), è una condizione neurologica che influisce sul modo in cui una persona percepisce e interagisce con il mondo. Si manifesta con una vasta gamma di caratteristiche, tra cui difficoltà nella comunicazione sociale, comportamenti ripetitivi e sensibilità sensoriali. Ogni individuo nello spettro è unico e può avere abilità e sfide diverse.non è una malattia, ma un diverso comportamento del cervello.La diagnosi viene effettuata da specialistineuropsichiatri o psicologi clinici, attraverso un’analisi dettagliata del comportamento, delle capacità comunicative e delle esperienze sensoriali. Solitamente, il processo diagnostico include osservazioni dirette, questionari per la famiglia e test standardizzati. Sebbene i segni delpossano emergere già nei primi anni di vita, alcune persone ricevono la diagnosi solo in età adulta,neldi, la Ellie di Theof Us.