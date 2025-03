Cosa voglio fare con Paolo Bonolis Sonia Bruganelli la dichiarazione a sorpresa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importanti rivelazioni disu. La produttrice televisiva ha infatti rotto il silenzio sull’ex marito e ha sorpreso tutti, avendo tirato fuori dichiarazioni inaspettate sul conduttore. Durante la sua conversazione col magazine Gente, lei ha innanzitutto fatto sapere: “Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola“.non si è soffermata unicamente su, ma anche su se stessa. Infatti, continuando la sua intervista, ha aggiunto che “ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio rischiando di farmi del gran male”.Leggi anche: “Tutti e due all’Isola dei Famosi ma ecco in quale ruolo”.e Angelo Madonia, un amico ha cantato, importante annuncio sunon poteva ovviamente non parlare del suo nuovo compagno, Angelo Madonia: “Abbiamo un rapporto adulto, come è giusto che sia per due che hanno famiglie alle spalle.