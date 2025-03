Notizie.com - Cosa sono i nuovi F-47 presentati da Donald Trump: “La nuova generazione di guerra aerea”

A produrli sarà Boeing e rappresenteranno il futuro per l’aeronautica. Almeno per quella statunitense. Parliamo deiaerei daF-47,oggi dal Pentagono e dal presidente UsaF-47da: “Ladi” (ANSA FOTO) – Notizie.comLaflotta di jet avrà capacità stealth e di penetrazione di gran lunga superiori rispetto alla flotta attuale. Il contratto iniziale per la produzione vale circa 20 miliardi di dollari. Il 47esimo presidente, che ha tenuto la presentazione alla Casa Bianca con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e la dirigenza dell’Air Force, ha detto con un sorriso che il nuovo caccia si sarebbe chiamato F-47, probabilmente dedicandolo a lui stesso.Il generale David Allvin, capo di stato maggiore dell’aeronautica, ha affermato: “Scriveremo la prossimadimoderna“.