Cosa sappiamo dell’indagine Ue sui sussidi cinesi a Byd

La Commissione europea ha avviato un’indagine preliminare sull’impianto che la casa automobilistica cinese Byd intende realizzare in Ungheria, in un contesto che mette in luce i legami sempre più stretti tra Budapest e Pechino. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’obiettivo è accertare se l’impianto nella regione di Seghedino, nel Sud del Paese, (un investimento di 4 miliardi di euro e per circa 10.000 posti di lavoro) abbia beneficiato diprovenienti dal governo cinese. Le fonti, citate dal quotidiano, evidenziano come la scoperta di eventuali aiuti di Stato “ingiusti” potrebbe costringere Byd a dover ridurre la capacità produttiva, vendere parte delle attività o, addirittura, rimborsare ipercepiti, intensificando al contempo le tensioni commerciali con la Cina.