Fanpage.it - Cosa hanno deciso i leader europei sul riarmo e qual è la posizione di Meloni

Leggi su Fanpage.it

Il Consiglio europeo è terminato con un giorno di anticipo: nelle conclusioni idell'Ue appoggiano a grandi linee il piano di von der Leyen per il, ma restano molte divisioni su come pagarlo. La presidente del Consiglioha ribadito che l'Italia è scettica su molti punti e ha chiesto più tempo per decidere.