Notizie.com - Cosa è successo all’aeroporto di Heathrow, il mondo intero è in panne: perché stanno indagando l’antiterrorismo e i servizi segreti

L’aeroporto didi Londra, in Gran Bretagna, è chiuso da molte ore dopo che un incendio in una sottostazione elettrica ha interrotto la fornitura di energia.di, ilè insta(ANSA FOTO) – Notizie.comSono stati interrotti i voli di centinaia di migliaia di passeggeri in uno dei più grandi hub di viaggio d’Europa. Nelle ultime ore il Dipartimento antiterrorismo della polizia britannica ha assunto la guida delle indagini.Stando alle prime indiscrezioni, però, il coinvolgimento delbritannico è al momento da ritenersi come routine. Scotland Yard al momento non considera l’incendio il risultato di un atto deliberato. Tuttaviaè stato coinvolto in quanto possiede competenze specialistiche e l’autorizzazione di sicurezza per accedere a materiale sensibile.