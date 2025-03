Ilfoglio.it - Cosa cambia per Ilva (e la politica) l’accordo con gli azeri sul gas

Leggi su Ilfoglio.it

Nel silenzio, anzi per dirla come il sottosegretario Fausta Siracusano nella “riservatezza”, che aleggia intorno alla gara per la vendita, ieri il ministro Urso ha dichiarato chi sarà “verosim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti