Lanazione.it - Cortona, sei milioni di euro per portare gas e acqua nelle frazioni

Arezzo, 21 marzo 2025 – Ottimizzare i lavori e contenere i disagi. È uno dei vantaggi del progetto che vede impegnate congiuntamente Centria e Nuove Acque per servire con gas naturale epotabile utenze domestiche e attività della frazione di Pietraia, finora non allacciate alle reti. Il lavoro in sinergia delle due aziende consente il contenimento di alcuni costi realizzativi e il disagio alla cittadinanza, per la presenza dei cantieri che si svilupperanno una volta sola per realizzare entrambe le reti. Altra parte consistente dell’intervento dedicato allecortonesi riguarda l’estensione della rete del metano verso le località di Centoia, Fratticciola e Pergo, per un importo di circa 3,6di. Complessivamente, i lavori prevedono la realizzazione di 20,5 km di nuove reti gas metano con la possibilità di servire circa 390 nuovi punti di riconsegna e la realizzazione di circa 5 km di nuovo acquedotto.