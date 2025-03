Lortica.it - Cortona investe sei milioni per acqua e metano nelle frazioni

Nuove reti per gas e acquedotto: meno disagi, più servizi per i cittadiniUn importante piano di investimenti è stato avviato aper estendere le reti die acquedotto alleancora non servite. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di circa seidi euro, è frutto della collaborazione tra Centria e Nuove Acque e mira a ridurre i costi e i disagi per la cittadinanza grazie a interventi congiunti.L’intervento principale riguarda la frazione di Pietraia, dove verranno realizzati sia l’allacciamento al gas naturale sia l’estensione della rete idrica, per garantirepotabile di qualità alle abitazioni e alle attività locali. La sinergia tra le due aziende consentirà di effettuare un unico scavo, minimizzando i disagi per i residenti.Un’altra parte consistente del progetto riguarda ledi Centoia, Fratticciola e Pergo, dove saranno realizzati 20,5 km di nuove reti per il, con la possibilità di servire circa 390 nuovi utenti.